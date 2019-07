Cede parete laterale di un edificio a Pozzo Strada, evacuati i residenti

Crolla parte della facciata di un palazzo | Via Marsigli angolo via Monginevro | Torino | 24 luglio 2019

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, in via Marsigli 117, a Torino, per il crollo di una parte della parete laterale di un palazzo di otto piani.

Un pezzo di muro, staccandosi, si è adagiato su un edificio adiacente di cinque piani. Le cause del dissesto sono ancora da chiarire, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Per precauzione i pompieri hanno fatto evacuare i residenti, che hanno alloggiato in alberghi della zone su disposizione del Comune.

