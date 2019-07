A Parella una profonda buca da oltre un mese in via Viverone

La presenza di una buca, particolarmente larga e profonda, sta causando diversi problemi ai residenti di Via Viverone, in Borgata Parella. La voragine, transennata per motivi di sicurezza, si è aperta un mese fa e ha reso impraticabili alcuni metri di carreggiata e di parcheggio; sono ancora ignote, al momento, le cause e i tempi di intervento per il ripristino del manto stradale.

La situazione è stata segnalata la scorsa settimana da una cittadina sulla pagina Facebook “Sei di Parella se”: “Smat – dichiara il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – ci ha scritto dicendo che le cause non sono imputabili a loro. Per questo motivo abbiamo inviato al comune una richiesta di manutenzione straordinaria; il budget a nostra disposizione è terminato".

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del comitato Torino in Movimento Federica Fulco: “Anche noi - commenta – abbiamo inviato la segnalazione su più fronti. Alle istituzioni chiediamo soltanto di chiudere la buca il più presto possibile, senza continui rimpalli di responsabilità”.