Torino, ruba il cellulare a un cliente di un bar del centro: arrestata una donna

Nei giorni scorsi, una trentacinquenne rumena, domiciliata presso il campo nomadi di via Germagnano, si è avvicinata ai clienti di un bar di Piazza della Consolata chiedendo l’elemosina; in particolare, aveva con sé un foglio sgualcito inserito in un busta di plastica recante delle frasi di aiuto. Si è avvicinata a un tavolino ove era presente un uomo intento a consumare una bevanda e ha iniziato a chiedergli del denaro; ma l’uomo, ultrasessantacinquenne, ha cercato di mandarla via.

In un attimo, la donna ha appoggiato il foglio sul tavolino, continuando nelle sue richieste, dopodiché si è allontanata. Il cliente si è accorto quasi immediatamente di essere stato derubato del proprio cellulare e ha dato l’allarme. Una pattuglia della Squadra Volante, sentito alla radio del furto appena consumato, si è data immediatamente alla ricerca della donna, individuandola fra i banchi del mercato di Piazza della Repubblica. La donna era ancora in possesso del foglio utilizzato per commettere il reato, ma non più dello smartphone rubato, del valore di circa 700 euro. È stata arrestata per furto pluriaggravato, con recidiva specifica nei 5 anni.