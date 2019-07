Sì alla Tav dal Governo, Sganga al M5S Torino: "Risposta non può essere scissione"

Dopo il sì del Governo alla Tav, la "risposta non può essere in alcun caso una scissione". È questo l'invito che lancia la capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga alle due colleghe Maura Paoli e Daniela Albano, che ieri hanno ipotizzato di lasciare il M5S se dai vertici nazionali non arriverà un no forte e concreto alla Torino-Lione. Un addio che di fatto determinerebbe la caduta dell'amministrazione Appendino. La maggioranza starebbe solo su grazie ad un voto, troppo difficile per andare avanti sino al 2021.

Per Sganga l'uscita dal gruppo consiliare pentastellato segnerebbe "la scomparsa politica di chi lo compie, di chi pensa di difendere così valori che vuole difendere. È così da sempre".