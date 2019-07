Scambiato per un ladro, si era arrampicato sul balcone per spiare la sua ex: arrestato

Persecutore della ex e non ladro d’appartamento, come in un primo momento era sembrato. Quando ha capito che stava per essere arrestato per tentato furto il giovane, un ventiseienne italiano, ha confessato agli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia il vero motivo per cui aveva scavalcato la ringhiera di un balcone un appartamento nei pressi di Piazza Vittorio: spiare la ex compagna.

La ragazza, una cittadina italiana di 20 anni, è stata allora contattata dagli agenti. Dal suo racconto è emerso un quadro alquanto preoccupante: da gennaio, mese in cui aveva lasciato il fidanzato, questi si era accanito in tutti i modi nel cercare di farle cambiare idea. Non riuscendovi, aveva allora tentato diverse forme di manipolazione nei suoi confronti, compresa la minaccia di suicidio. Bloccato su tutte le piattaforme social (whatsapp, facebook, instagram) per il suo comportamento molesto, aveva però continuato a inviarle mail, pur non ricevendo risposta, e anche cercato un contatto con la ragazza tramite i genitori di lei, letteralmente tempestati di messaggi. Domenica scorsa la giovane, andata in centro a pranzo dagli zii, non si è accorta di essere seguita dal suo ex, sino a quando non ha ricevuto la telefonata dalla Polizia che segnalava la presenza del ragazzo sul balcone. L’ex fidanzato molesto è stato arrestato per atti persecutori e violazione di domicilio.