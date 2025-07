Mezzo edile trancia il cavo della rete Gtt in piazza Statuto: traffico in tilt. Linee ripristinate dopo 3 ore di intervento

Sette linee Gtt deviate in entrambe le direzioni per un cavo della rete elettrica tranciato. La 10-13-29-56-59B e 65. La causa: un mezzo di una ditta edile privata che ha agganciato uno dei cavi della rete aerea danneggiandola. Secondo quanto riportato dal Gruppo Torinese dei Trasporti la ditta stava trasportando una gru. La benna, incastrandosi, avrebbe manomesso il cavo.

Tecnici sul posto

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 14,30 di oggi in piazza Statuto, all'angolo di via Cibrario. Allo stato attuale non è ancora stata ripristinata. I tecnici della Gtt stanno operando sul posto per ripristinare la situazione al più presto. Per garantire l’intervento la linea elettrica è stata staccata nella zona. Sul posto anche i vigili del fuoco in supporto e la polizia locale per la gestione della viabilità. Traffico in tilt nella zona.

Linee ripristinate

AGGIORNAMENTO ORE 17,55: dopo più di tre ore di intervento il danno è stato ripristinato e la situazione è tornata alla normalità. Poco dopo le ore 16 si erano verificati disagi al traffico. Ora la situazione è ritornata alla normalità e le linee ripristinate sul normale percorso.