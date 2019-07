Tensione in Barriera di Milano: Polizia accerchiata mentre cerca di identificare uno straniero

Attimi di tensione ieri sera in Barriera di Milano, quando gli agenti della Polizia hanno cercato di identificare un nigeriano. I poliziotti avevano fermato lo straniero in corso Palermo per un controllo, quando sono stati accerchiati da decine di persone che hanno tentato di impedire il riconoscimento dell’extracomunitario. Quest’ultimo, quando gli sono stati chiesti i documenti, ha iniziato ad insultare il personale della Questura.

Da lì è nata la tensione, con il traffico bloccato e decine di persone in strada. In supporto agli agenti del locale Commissariato sono intervenuti i colleghi e i Carabinieri, insieme ad una coppia armata di spray urticante che ha cercato di fermare lo straniero che stava dando in escandescenza. Il nigeriano è stato infine arrestato dalla Polizia.

“Pugno duro contro chi intralcia il lavoro delle forze dell’ordine, non è tollerabile che bande di malviventi osino accerchiare agenti di Polizia che stanno compiendo il loro dovere – ha subito commentato l’assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca -. La mia solidarietà piena va agli agenti. La Regione Piemonte è al loro fianco”.

"Anni di degrado e indifferenza - ha aggiunto Alessandro Sciretti, capogruppo della Lega in sesta circoscrizione - hanno, purtroppo, consegnato la zona in mano a criminali che pensano ancora di poter vivere nell'impunità".