Off tropic week, una settimana di eventi per festeggiare la chiusura estiva

Dal live di Diecicento35 a Giorgieness e Wrongonyou per la special edition di Cantautori in Canottiera, da Andrew Faber alla Vinyl Night, dalla Stand Up Comedy con Pietro Sparacino alla serata Open Mic in omaggio a Lucio Battisti: a Off Topic si festeggia la chiusura estiva con una settimana di eventi.

Si parte sabato 27 luglio con la Vinyl Night, una serata per godersi il vinile in tutte le sue forme con dj set, market con banchi specializzati nella vendita di 33 e 45 giri, usato scelto, perle rare e dischi introvabili, scambio dischi, etichette indipendenti. Il live set è a cura di Dj Vale (Black & World Music). Domenica 28 luglio ultimo appuntamento estivo del Torino Comedy Lounge con Domenica ÉSCO: È Sunday Comedy! la stand up comedy nel cortile di Off Topic, con Pietro Sparacino, special guest, stand up comedian, comico, autore e attore, dal 2005 nel cast de Le Iene in veste di inviato, ha scritto per Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale.

Martedì 30 luglio appuntamento speciale di Cantautori in Canottiera, il format dove la scena musicale indipendente italiana si racconta, tra canzoni e parole, con Giorgieness, il progetto della cantautrice valtellinese Giorgia D’Eraclea e Wrongonyou, pseudonimo del musicista romano Marco Zitelli.

Mercoledì 31 luglio Andrew Faber presenta il suo primo romanzo “Cento secondi in una vita” (Rizzoli) che racconta la storia di un tipo buffo che sopporta la sua ansia, convinto che senza di lei non riuscirebbe a sopravvivere per più di un secondo e che ha segnato con una X rossa sul calendario il suo primo attacco di panico. E da quell’istante lì il tempo ha preso a scorrere diversamente. Giovedì 1 agosto i torinesi Diecicento35 presentano sul palco del cortile di Off Topic il nuovo album “Secondo me” in versione acustica.

Venerdì 2 agosto serata Open Mic in omaggio a uno dei più grandi cantautori che ha scritto la storia della musica italiana: Lucio Battisti. Sabato 3 agosto, infine, Off Tropic Beach Party, grande festa di chiusura estiva con Bea Beat + dj set Galline & Paillettes.

Tutte le sere dell’Off Tropic Week, inoltre, dalle 19 alle 20, AperiDivo in cortile.