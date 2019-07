No Tav, manifestanti assaltano il cantiere: fitto lancio di lacrimogeni in Val Susa

Aggiornamento alle 18: Alcuni manifestanti hanno raggiunto la E70, che sembrerebbe chiusa al traffico

Non è servito l’appello di Alberto Perino per calmare la rabbia No Tav. I manifestanti, bloccati da una barriera di ferro e filo spinato, hanno iniziato a tirare pietre contro la polizia che ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni tra i boschi della Val Susa.

Dopo un lungo assalto i manifestanti, con cesoie e pinze, sono riusciti a far cadere il Jersey e ad avvicinarsi ulteriormente al cantiere. Una parte del corteo, quella pacifica, è in questo momento in attesa lungo il sentiero, pronta a mettersi in marcia. Alcuni di loro, dopo aver provato a passare tramite i boschi, è stata respinta dalla polizia che ha lanciato decine di lacrimogeni.

L’aria è irrespirabile e alcune persone hanno accusato nausea, vomito e bruciori agli occhi e alle vie respiratorie. Non si registrano, al momento, contatti fisici tra No Tav e forze dell’ordine.

La barriera è caduta e il gruppo si avvia compatto verso il cantiere del Tav. Secondo le prime informazioni sarebbero 40 i denunciati, vicini al centro sociale Askatasuna.