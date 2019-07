A Beinasco rientra la crisi tra Gualchi e Piazza: l'ex sindaco torna in maggioranza

Pace fatta tra il sindaco di Beinasco Antonella Gualchi e il suo predecessore Maurizio Piazza che, dopo un mese di “allontanamento”, lunedì rientrerà nel gruppo consiliare del Pd. La crisi tra i due si era consumata a fine giugno, quando era stato scelto Cristian Cocivera per ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio comunale di Beinasco.

Questo nonostante Piazza alle scorse comunali fosse risultato il più votato con oltre 400 preferenze. Da lì la decisione dell’ex primo cittadino di lasciare la maggioranza di Gualchi. Alla vigilia della pausa estiva Piazza rientra però nel gruppo consiliare del Pd, grazie alla mediazione dei dem provinciali.

“Ringraziamo Maurizio Piazza – spiegano il segretario provinciale del Pd Mimmo Carretta e il responsabile enti locali Pd Torino Raffaele Gallo -per la risposta positiva al nostro richiamo al senso di responsabilità per la chiusura positiva di una fase politica complicata, in un momento politico particolare che interessa l’ambito nazionale quanto quello locale".

"Adesso -continua - bisogna subito mettersi al lavoro per lasciarsi alle spalle una vicenda che poteva compromettere un percorso che parte da lontano anche con l'ambizione di rafforzare il ruolo strategico di Beinasco nello scacchiere della città metropolitana”. “Guardiamo avanti certi che la Giunta guidata da Gualchi e tutto il gruppo del Pd riusciranno con determinazione e competenza a ricambiare la fiducia accordata dai cittadini beinaschesi” concludono Carretta e Gallo, a cui vanno i ringraziamenti della sindaca Antonella Gualchi “per ricomporre il quadro a Beinasco”.