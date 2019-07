Tav, Fregolent:"Salvini incapace di garantire ordine pubblico"

"Purtroppo le violenze dei No Tav erano prevedibili, annunciate ed alimentate da esponenti dell'attuale governo. Colpisce oggi l'incapacità operativa ed il dilettantismo del Ministro dell'Interno che non è riuscito a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nonostante fosse da giorni al corrente di possibili episodi violenti. Con Matteo Salvini l'Italia è purtroppo un bersaglio facile per chiunque": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato Pd.