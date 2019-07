Frana di Quincinetto, rientra l'allarme: riaperta l'autostrada A5

Rientra l’allarme per la frana di Quincinetto sulla A5. Dopo la chiusura totale dalle 16 ai veicoli dell’autostrada Torino-Aosta - tra Ivrea e Pont Saint -Martin – perché i sensori che monitorano il versante avevano registrato dei movimenti, intorno alle 19 il tratto è stato riaperto al traffico.

La SAV, la società che gestisce il tratto autostradale, ha infatti comunicato che è in fase di rientro la fase dell’allertamento. La chiusura ha provocato code di diversi chilometri in entrambe le direzioni e traffico congestionato sulla statale 26

Per lo stesso allarme frana l'autostrada era già stata chiusa lo scorso 22 giugno. Lo scorso 4 luglio le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con la Società Autostrade Valdostane (Sav) e il Centro di competenza della protezione civile presso l'Università di Firenze, avevano sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lavori per circa 13 milioni di euro e un nuovo piano di protezione civile - da pochi giorni entrato in vigore - per gestire le emergenze.