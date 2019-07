Prof di Giaveno sull'omicidio del carabiniere a Roma: "Un colpo in testa al reo"

Dopo la sospensione di un'insegnate di Novara per un post su Facebook contro le forze dell'ordine, prosegue il turbinio di commenti social in merito all'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello.

E' infatti balzato subito agli occhi il recente tweet di una docente di Giaveno, Patrizia Starnone, sotto una foto - postata dal profilo della Lega Salvini Premier - del ragazzo americano bendato e ammanettato dentro la caserma dei carabinieri. Alla domanda del ministro dell'Interno "Cosa ne pensate?", la professoressa di diritto all'istituto "Pascal", e avvocato non più esercitante dal 2012, ha così risposto: "E' scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l'efferato crimine perpetrato contro il nostro carabiniere. Cari agenti delle forze dell'ordine, quando è necessario non vi è altra scelta che un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese".

In seguito, la docente ha chiarito di non riferirsi al contesto della foto, ma all'aggressione del carabiniere in sé, come postato su Facebook ieri mattina: "Le forze dell'ordine devono avere il diritto di sparare quando altro rimedio si è rivelato insufficiente e a stretto rigore quando occorre salvare la vita del collega o di altra persona in pericolo imminente".

Tuttavia, a causa della valanga di insulti e commenti diffamatori ricevuti, la Starnone ha detto di essere stata costretta a blindare il proprio profilo social, annunciando l'intenzione di procedere per vie legali.