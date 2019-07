Scatta all'alba l'ultimo sgombero dell'Ex-Moi: circa 350 gli occupanti rimasti nelle palazzine

Dopo l'annuncio di poche settimane fa, l'accelerazione dello sgombero delle palazzine dell'Ex-Moi vedrà domani mattina il capitolo finale. Scatterà all'alba l'evacuazione definitiva degli ultimi occupanti del complesso in via Giordano Bruno – 350 i nordafricani stimati –, da ricollocare su disposizione del tavolo partecipato che dal 2017 vede cooperare Prefettura, Regione Piemonte, Diocesi, Compagnia di San Paolo, Città di Torino e Città metropolitana. Dalle ultime indicazioni fornite, alcuni di loro saranno inseriti nel sistema ex Sprar territoriale, dopo una prima fase di accoglienza sotto la Protezione Civile di via delle Magnolie, altri smistati in diverse strutture.

Lo scorso 16 luglio, in una riunione del tavolo, la Regione aveva reso disponibili per il progetto ben 500 mila euro integrativi. Uno stanziamento finalizzato a favorire, anche alla luce delle precarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli edifici, la liberazione degli immobili e le attività di accoglienza.

Dall'avvio del progetto a oggi, sono stati centinaia i percorsi formativi e di inclusione – a fronte di un investimento complessivo di 7 milioni, in grossa parte messi dalla Compagnia di San Paolo – per i migranti uscenti dal Moi, allo scopo di renderli autonomi a livello abitativo ed economico, con una discreta percentuale di riuscita.

Inizialmente, la sindaca Chiara Appendino aveva prospettato il termine dello sgombero “dolce” nel 2021, poi slittato a inizio 2020, in seguito a un incontro al Viminale lo scorso gennaio. La decisione finale di accorciare ulteriormente i tempi fa seguito all'ultima manovra del Ministero dell'Interno, che ha localizzato proprio in Piemonte – al pari del Friuli Venezia-Giulia – la sperimentazione di un nuovo sistema di rimpatri volontari assistiti.

Due milioni i fondi stanziati per liberare definitivamente le ultime due palazzine rimaste, 5 in totale per aiutare i migranti che scelgano di tornare in patria ad aprire un'attività in proprio o inserirsi in percosi lavorativi, come comunicato dal prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, durante il vertice di fine giugno a Torino.

Così, domani mattina sarà completata l'evacuazione – dopo le prime tranche rispettivamente nel novembre 2017, agosto e dicembre 2018, marzo 2019 –, non senza perplessità da parte di chi si occupa da anni dell'emergenza umanitaria al Moi. Venerdì scorso, infatti, Medici Senza Frontiere ha inviato una lettera a questore, prefetto e sindaca di Torino per allarmarli sulle precari condizioni psicofisiche di alcuni occupanti, che rischierebbero un serio tracollo proprio a causa dello sgombero repentino. Il maggior timore espresso da Giuseppe De Mola, responsabile del programma migrazione, è proprio quello di non poter prendere in carico i soggetti più sensibili, tra cui otto già segnalati all'Asl.

Di tutt'altro tenore i commenti apparsi sulle pagine Facebook dei comitati spontanei nati in zona piazza Galimberti contro l'occupazione del villaggio olimpico, sostenuti da CasaPound in diverse manifestazioni e sit-in di protesta, che ringraziano chi negli anni ha “combattuto costantemente per far sì che tutto questo potesse avvenire”.

Ma l'altro comitato, quello di solidali che da tempo assistono i rifugiati, dal canto suo, non cela la profonda delusione per la svolta "salviniana" data al progetto, passato dall'essere "opportunità per l'inclusione" a operazione di "pulizia" forzata e di massa.