Finite a Pianezza le riprese di “Ancora pochi passi”, il nuovo film di Pupi Oggiano con Diego Casale

Si sono concluse alla Pieve di San Pietro di Pianezza le riprese del nuovo film di Pupi Oggiano, con protagonisti Diego Casale, Giorgia Lorusso, Omar Vestri, Valentina Anselmi e Maurizio Terenzi. Completamente girato in Piemonte tra Torino, Pianezza (città che ha concesso anche il patrocinio al film), Lago d'Orta e per una scena importante in una villa in provincia di Varese.

Quattro misteriosi personaggi si aggirano per le strade di Torino fino a incontrarsi e sedersi tutti intorno ad un tavolo, al cospetto di una splendida e austera donna interpretata da Frankie Converso. Ognuno di loro racconterà una storia, le quali finiranno per intrecciarsi fra di loro in un vortice di tensione. Non tutto però è quello che sembra.

Quattro storie parallele più una, 28 attori scelti attraverso un attento cast che ha permesso di scoprire eccellenti professionalità. Come per il precedente “La paura trema contro” (di cui sono appena usciti il dvd e la novelization, che trovate online), Pupi Oggiano ha scritto anche la colonna sonora del film, che ha la potenza di un protagonista aggiuntivo. La sceneggiatura è invece firmata dallo stesso Oggiano con Gabriele Farina e Antonio Tentori (collaboratore tra gli altri di Dario Argento e Lucio Fulci).

Finite le riprese, che hanno impegnato troupe e cast per alcuni mesi, “Ancora pochi passi” va ora in montaggio e in post-produzione. L'uscita in sala è prevista nel 2020.