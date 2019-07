"Di grandi epopee e gloriosi guerrieri giapponesi": rotazione di paraventi giapponesi al Mao

A partire da martedì 30 luglio si rinnova al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino l’esposizione dei grandi paraventi giapponesi a sei ante. La necessità di mettere a riposo periodicamente le opere più delicate – come quelle in carta o seta - offre l’occasione per rendere visibile al pubblico, a rotazione, tutta la collezione di opere del Museo.