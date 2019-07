Le immagini e l’alpinismo di Carlo Virando ai Caffè Culturali Viù

Tanta gente ha riempito il Caffè Rocciamelone, sabato 27 luglio, in occasione dei periodici Caffè Culturali. Rassegna letteraria che costantemente si rinnova anche con il concorso dell’amministrazione comunale e della Pro Loco.

Ospite del pomeriggio è stato Marino Periotto autore del libro "Fra cielo e abisso - Carlo Virando alpinista da Viù al Club Alpino Accademico Italiano" pubblicato nell’ambito della collana della Società Storica delle Valli di Lanzo. Le ascensioni, le foto, le emozioni e la vita di Carlo Virando, celebre alpinista viucese, hanno raccolto l’interesse e l’attenzione vivace del bel pubblico che non ha mancato di fare domande all’ospite. Ad intervistarlo c’erano il vicesindaco Alberto Guerci e lo scrittore e divulgatore Alessandro Mella.

Alcune foto, selezionate tra quelle non pubblicate nel volume, sono esposte in una mostra dedicata in corso al Museo Tazzetti di Usseglio. Un bel pomeriggio che ha portato tutti e tutte quasi a toccare idealmente le grandi vette raggiunte da Virando nella sua lunga ed operosa vita.