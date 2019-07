Collegno celebra il ciclista Umberto Marengo

Una prima stagione da professionista che si conferma un successo. Per Umberto Marengo continuano ad arrivare buoni risultati e numerose soddisfazioni in sella alla sua bici. L’atleta della Neri Sottoli – Selle Italia –KTM, dopo aver sfiorato il podio nella prima tappa nella volata di Minie, ha confermato ancora una volta le sue qualità chiudendo il Tour of Qinghai Lake piazzandosi al 9° posto nel circuito di Yinchuan, rientrando così nella top 10 della classifica, ottenendo anche il 18° posto nella classifica generale.

Un risultato che si va ad aggiungere alle precedenti conquiste, ma che fa da trampolino anche per le successive gare. Una volta atterrato in Italia, infatti, Umberto Marengo, appena 27enne, inizierà a prepararsi per al Czech Cycling Tour e il Tour of Utah. Nuove sfide attendono dunque il protagonista della scena ciclistica che, ancora una volta, si misurerà sulle piste internazionali dimostrando il proprio talento, sempre sostenuto dalla città di Collegno.