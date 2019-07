Gli ex occupanti del Moi accolti dalla protezione civile a Mirafiori e Vallette

È il secondo presidio - dopo quello principale di via delle Magnolie - adibito al servizio di prima accoglienza: da qui le persone, in base ai singoli casi censiti, vengono smistate nei centri d'accoglienza territoriali, come stabilito dal tavolo interistituzionale del Progetto Moi. Un'operazione che dovrebbe concludersi in giornata, sotto il coordinamento del Comune di Torino e della questura.