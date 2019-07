Sgomberato l'ex Moi: viaggio all'interno delle palazzine occupate per anni [FOTO & VIDEO]

E' in corso dalle prime luci dell'alba lo sgombero "soft" delle palazzine ex Moi. Anche gli ultimi occupanti, circa 350, sono stati fatti uscire da quella che per anni è stata la loro casa: nei prossimi giorni, i cittadini nordafricani regolari verranno sistemati in strutture meno fatiscenti e più consone a un corretto stile di vita.