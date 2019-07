Sgombero "dolce" ex Moi, il M5S di Torino: "La risposta a chi evoca le ruspe è l'impegno"

"Come Movimento 5 Stelle abbiamo dimostrato che la risposta a chi evoca le ruspe non è l'indifferenza, né un'opposizione ideologica, ma l'impegno". Così la capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga, sui social, commenta lo sgombero dell'ex Moi dalle prime luci alba. Anche gli ultimi occupanti, circa 350, sono stati fatti uscire dalle ex palazzine olimpiche: dopo sei anni si chiude così l'occupazione di quello che era il più grande insediamento informale d'Europa.

"Quando è iniziato il nostro mandato - ricorda Sganga - le palazzine erano occupate da circa 1.200 migranti, in gran parte usciti dai centri allestiti nell'ambito del programma "Emergenza Nord Africa"". La capogruppo ribadisce poi che l'impegno, fin dal 2016, era liberare l'ex Moi "senza utilizzo della forza e sottraendo le persone che ci vivevano - uomini, donne e bambini - alle condizioni di marginalità estrema e di privazione nell'accesso ai beni essenziali, a partire dalle cure mediche".

Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione, tramite un protocollo d'Intesa, tra Comune, Città Metropolitana, Prefettura, Regione, Diocesi e Compagnia di San Paolo. "Oggi, - commenta Sganga a nome del gruppo - con due anni di anticipo, centriamo uno degli obiettivi più difficili del nostro mandato: le palazzine sono finalmente libere e verranno restituite al quartiere nell'ambito di progetti di edilizia popolare e housing sociale".

"Quando vi racconteranno che quest'amministrazione non combina niente, ricordategli di questo successo, ricordategli che non servono le belle parole, come a sinistra, se poi le sfide non si affrontano e non serve l'istigazione all'odio e alla disumanità verso i migranti, come a destra, se i problemi non si esaminano nella loro complessità" conclude la capogruppo del M5S.