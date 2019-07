Carabinieri, il 1° agosto il giuramento di nove atleti che entreranno nell’Arma: la cerimonia alla caserma Cernaia

Nove Carabinieri atleti, sei ragazze e tre ragazzi, tra i diciassette e i venti anni, giovani promesse di diverse discipline di sport invernali, vincitori di concorso per l’ingresso come atleti nell’Arma, hanno concluso il loro periodo di formazione alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino e il 1° agosto indosseranno gli alamari e pronunceranno individualmente la formula di giuramento di fedeltà alla repubblica davanti al Comandante della Scuola “Cernaia”, Col. Francesco Laurenti.

Sci alpino, sci di fondo, biathlon, slittino le discipline nelle quali i ragazzi hanno già vinto medaglie e ottenuto importanti successi a livello internazionale e nazionale. Le olimpiadi invernali che si terranno in Italia nel 2026 sono già nel mirino di queste promesse dello sport invernale italiano.

Il Comando Generale dei Carabinieri ha scelto Torino e la “Cernaia” come istituto di formazione dove far svolgere il corso, per la prossimità del capoluogo piemontese alle località alpine ove, anche durante il corso, gli atleti hanno potuto continuare anche la loro preparazione sportiva.