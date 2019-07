"Il Capitano" Varenne lascia Vigone... ma non si sa quando

Malgrado il contratto scadesse oggi, non si sa ancora quando Varenne lascerà Vigone. Il campione del trotto, noto con il soprannome "Il Capitano" ha passato quasi 17 anni nell’allevamento di cavalli “Il Grifone” e ora dovrà lasciarlo per una lite tra la proprietà (Varenne Futurity) e la società che lo gestiva (Varenne Forever), che si è trascinata in Tribunale e verte sul pagamento e sui diritti delle monte.

“Il contratto per la gestione scadeva oggi, ma la proprietà non ci ha comunicato nulla – commenta Jacopo Brischetto, titolare dell’allevamento di cavalli ‘Il Grifone’ –. Aspettavamo che ci dicessero qualcosa, ora sarà il nostro avvocato a contattarla per capire quando avverrà il trasferimento”. Varenne, all’età di 24 anni, che equivalgono agli 80 di un uomo, troverà accoglienza all’Equicenter di Monteleone a Inverno, in provincia di Pavia.