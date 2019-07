Crisi Manital, vertice a Roma con il Ministero: l’esito dell’incontro secondo Cgil

Erano presenti oltre ai rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, del Miur e del Mise, il consorzio Manital, con il Presidente Cimadom e quasi tutte le aziende consorziate, 29. Per iniziare si è rappresentata con forza al tavolo la crisi che è partita da un po' di mesi. Noi riteniamo che se non si interviene urgentemente si rischia in pochi mesi che la crisi si trasformarsi strutturale e irreversibile.

Il problema fondamentale è il credito che Manital dice di vantare con tutta la Pubblica Amministrazione, a partire dal Miur, ma che vede una miriade di enti pubblici, con tanti ministeri compresi, per un ammontare di crediti pari quasi a 90 mln di euro. Con forza abbiamo evidenziato che tutto ciò, pur comprendendone la gravità e la rilevanza, non può essere scaricata su chi lavora e che l'obiettivo del tavolo è la priorità assoluta del pagamento degli stipendi ai lavoratori.

Dopo otto ore di discussione e tutti gli impegni richiesti a tutti I soggetti, consorzio e committenti, siamo usciti con l'impegno a saldare gli stipendi di giugno ed eventuali avanzi di maggio entro venerdì per le Scuole ed entro 10 giorni per tutti gli altri. Su 14ma e scadenza stipendio luglio, pur con una dichiarazione di farsene carico e di fare il possibile, non c'è stato alcun impegno preciso. Si è inoltre convenuto di fare immediatamente le verifiche su tutti I crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni in modo da poter sbloccare questi soldi, una volta verificato la veridicità di quanto sostenuto da Manital, anche con la delegazione di pagamento, vale a dire il pagamento immediato delle fatture non più al consorzio ma direttamente alle società consorziate esecutori nei singoli appalti. In ultimo abbiamo chiesto di agire, laddove possibile anche con la surroga.