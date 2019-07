Edilizia scolastica, voucher scuola e servizi per gli studenti universitari

L’assessore Elena Chiorino ha svolto un’informativa sul programma di lavoro che porterà avanti ed ha sottolineato che si cercherà di allargare il più possibile i paletti del bilancio per garantire risorse adeguate da destinare, con un’attenzione particolare agli interventi di edilizia scolastica di emergenza, rispetto alla quale valuterà l’ipotesi di un fondo dedicato, al tema della disabilità e dell’accessibilità come diritto di tutti, al diritto allo studio universitario e ai servizi ad esso connessi.

Su richiesta del consigliere Silvio Magliano (Moderati) l’assessore Chiorino ha affrontato anche la questione dei voucher scuola, rispetto a cui ha precisato che saranno valutati correttivi per migliorarli, anche in termini di tetti Isee, ed eventuali soluzioni alternative. Sui temi da affrontare sono intervenuti anche i consiglieri Francesca Frediani (M5s), Daniele Valle, Diego Sarno e Monica Canalis (Pd), Federico Perugini (Lega).

In chiusura il presidente Bongioanni ha detto che il metodo di lavoro che intende adottare in Commissione sarà improntato all’ascolto delle istanze dei territori: “A settembre, quando riprenderanno le sedute, si terranno subito le informative degli assessori competenti su cultura, sport e ricerca e verranno calendarizzati due sopralluoghi, chiesti proprio dai territori, per valutare le criticità del Castello di Racconigi e del Teatro Comunale di Alessandria”.