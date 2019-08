Carabinieri atleti giurano fedeltà alla Repubblica: la figlia di Zoeggeler in lacrime

“Mettere gli alamari a mia figlia è stato molto emozionante, oggi compie un altro passo nella sua vita. Il prossimo step sarà l'esame maturità”. Cosí l'ex campione di slittino Armin Zoeggeler, che stamattina alla caserma "Cernaia" di Torino ha assistito alla cerimonia di giuramento della figlia Nina, che sta ripercorrendo le orme del padre.

Nove atleti, sei ragazze e tre ragazzi tra i 17 e i 20 anni, promesse degli sport invernali, dopo aver concluso il periodo di formazione alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino hanno ricevuto gli alamari pronunciando la formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al comandante della scuola “Cernaia” Francesco Laurenti. La caserma torinese è stata scelta come istituto di formazione dove far svolgere il corso in quanto ha permesso agli atleti, vista la vicinanza degli impianti, di continuare la preparazione sportiva. "È stato un momento bellissimo - ha detto Nina Zoeggeler - mai in una gara mi sono emozionata così tanto”. Emozionata anche l'ex campionessa dello sci di fondo Stefania Belmondo. “Entrare a far parte di un gruppo sportivo dei carabinieri è una grande opportunità, poter fare sport e avere una tranquillità economica alle spalle è una grande fortuna, siamo certamente dei privilegiati. A questi ragazzi consiglio di impegnarsi con volontà, sacrificio e non arrendersi mai, valori che conoscono già".