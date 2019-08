Fornivano cocaina e crack a domicilio dei clienti: in manette la banda dello spaccio

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Torino Mirafiori hanno fermato una banda dedita allo smercio di cocaina e crack.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite dalla denuncia di una coppia di genitori, che avevano notato anomalie nel comportamento del proprio figlio. Questo ha attirato l'attenzione degli investigatori sulla fiorente attività di spaccio messa in piedi da un gruppo operante nei quartieri torinesi di Pozzo Strada e Mirafiori.

Mediante contatti telefonici con utenze appositamente attivate per i traffici illeciti e note ai soli clienti, l’organizzazione effettuava indisturbata consegne a domicilio, operate da extracomunitari che si spostavano per la città a bordo di auto di 3 italiani utilizzati come autisti

Gli appostamenti eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di accertare oltre 3000 episodi di cessione di crack e cocaina, che gli indagati custodivano lontano dalla zona di smercio e precisamente in un appartamento alla periferia nord di Barriera Milano.

Singolare è risultata anche l’organizzazione dello spaccio in veri e propri turni di servizio che coprivano le 24 ore, così da non lasciare mai senza dosi gli acquirenti. Nel corso delle indagini sono stati tratti bloccati in flagranza 9 pusher e sono stati segnalati 5 assuntori alla Prefettura, con il sequestro di numerosissime dosi di droga.

Quattro i componenti della gang arrestati oggi (1 maliano e tre italiani), mentre per un albanese ci sarà l'obbligo di firma. A casa dello straniero sono state sequestrate oltre 4000 euro in contanti . Controlli e perquisizioni per ricerca di stupefacenti in corso con l’ausilio di unità cinofile.