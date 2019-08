46 denunciati per il 1° Maggio a Torino, Ricca: "Forse è ora di iniziare ad usare la ruspa sui centri sociali"

“Forse è ora di iniziare ad usare la ruspa sui centri sociali!”. E’ questo il commento su Facebook dell’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca sui disordini alla manifestazione del 1° aggio di Torino, per i quali la Polizia negli scorsi giorni ha denunciato 46 militanti di “Askatasuna”, dell’ex Asilo Occupato di via Alessandria e del movimento No Tav.

A ringraziare le forze dell’ordine per il “risultato investigativo” è il Pd di Torino. “La democrazia- commenta il capogruppo comunale dem Stefano Lo Russo - si garantisce con uno Stato che tutela sempre la libera espressione democratica e il legittimo dissenso ma che contrasta la violenza”.