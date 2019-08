Teatro, Fregolent (PD): "No di Lega e M5S alle stabilizzazioni del Regio"

"Mentre il sindaco di Torino, senza alcun ritegno, presentava con orgoglio il nuovo sovrintendente del Regio Sebastian Schwarz, dopo aver fatto di tutto per nominare e cercare di tenere Graziosi nonostante la sua inadeguatezza e i disastri provocati, il governo e la maggioranza di Lega e M5S hanno bocciato oggi in Parlamento la mia proposta, al Decreto legge sulla Fondazioni lirico - sinfoniche, per stabilizzare i dipendenti del Teatro. Attendiamo un commento di Chiara Appendino su una decisione sbagliata ed ingiusta che umilia le professionalità presenti e compromette il livello dell'offerta culturale": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato Pd, prima firmataria di un ordine del giorno sull'ente lirico piemontese.