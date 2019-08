Inceneritore Gerbido: "la vendita del 17% di Trm non cambia nulla per le compensazioni e per i controlli su ambiente e salute"

"La vendita del 17% delle quote di Trm ancora in possesso del Comune di Torino non avrà nessun effetto sulla vigilanza pubblica che garantisce la corretta conduzione del termovalorizzatore. Non si fermeranno i monitoraggi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini". È quanto dichiara Barbara Azzarà, consigliera delegata all'ambiente della Città metropolitana e presidente del Comitato locale di controllo sul termovalorizzatore del Gerbido.

'La vigilanza sulla salute dei residenti e sulla qualità ambientale -continua Azzarà - dell'area di ricaduta è sancita dal protocollo di avviamento dell'impianto e non cessa con il passaggio del 17% di quote della società di gestione dal Comune ai privati. Non era avvenuto nel 2012 quando Trm divenne società a maggioranza privata con la cessione da parte della giunta Fassino dell'80% delle quote di Trm a Iren e al fondo A2i, e non capiterà adesso che verrebbe ceduta una ulteriore quota pubblica del tutto residuale".

Non cambia nemmeno l'impegno di Trm a finanziare lo studio Spott, il biomonitoraggio sanitario recentemente riprogettato per altri cinque anni con una spesa di oltre un milione e 600mila euro.

Stessa continuità per le compensazioni ambientali che sono previste dalla legge e fanno parte di un protocollo tra Trm e i Comuni.

L'ulteriore aumento delle quote di Trm in mano privata non cancella neppure le funzioni del Comitato composto dalla Città metropolitana e dai sindaci della zona di ricaduta.

Il Comitato locale di controllo è stato previsto con l'approvazione della costruzione del termovalorizzatoee del Gerbido nel 2005 ed è nato nel 2006 come organismo di supervisione sulla gestione dell'impianto a tutela dei cittadini: la sua esistenza non è vincolata alla maggioranza pubblica o privata delle azioni di Trm.