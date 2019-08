A Torino e provincia oggi pioggia, poi bel tempo fino a lunedì

Oggi un fronte atlantico porterà rovesci e temporali sparsi soprattutto sulle pianure, Alpi marittime e Liguria appenninica, con possibilità di grandinate. Ma da domani ci aspetta un bel weekend estivo con poche nubi sui rilievi e temperature gradevoli per il ritorno immediato di correnti anticicloniche

A Torino e provincia quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 2 Agosto.

Mattino cielo sereno o poco nuvoloso ma con alto tasso di umidità. Al pomeriggio rapido passaggio di rovesci e temporali anche forti che potrebbero interessare anche la città. Possibilità di grandinate e colpi di vento molto forti. In serata migliora ovunque. Temperature massime intorno 30/31 °C. Calo in serata per via di aria più fresca da nordovest. Venti assenti al mattino, deboli o localmente moderati al pomeriggio da nordest con forti raffiche al passaggio dei temporali.

Weekend e lunedì 5 agosto

Bel tempo per tutto il weekend e temperature gradevoli e tipiche del periodo, con valori massimi sempre sui 30/32 °C e minime in leggero calo e comprese tra 17 e 19 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

