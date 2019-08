Domenica a Bardonecchia "Dormono sulla collina" con l'Accademia dei Folli

Domenica 4 agosto il Palazzo delle Feste di Bardonecchia ospita un nuovo appuntamento della rassegna di musica-teatro Scena 1312. Protagonisti sono gli attori e i musicisti dell’Accademia dei Folli con "Dormono sulla collina", uno spettacolo che si ispira alla celebre Antologia di Spoon River con le musiche di Fabrizio De Andrè.

Dormono sulla collina è uno dei primi versi dell’Antologia di Edgar Lee Masters, una raccolta di 244 poesie in cui i personaggi raccontano la propria storia da morti, quando si trovano ormai dall'altra parte della lapide, e ne approfittano: sparlano, screditano, recriminano, accusano, calunniano, infamano, con la spavalderia di chi non ha più niente da perdere.

Dormono sulla collina è anche il titolo di una nuova “raccolta di epitaffi”, piemontese invece che americana, e affidata all'oralità del teatro invece che alla pagina scritta. Un minatore con velleità da ornitologo e un suo collega terrorizzato in vita dal grisou e in morte dai fuochi fatui; un partigiano badogliano e un repubblichino di Salò; un tizio che morì con un tris d’assi in mano e un amante del bluff estremo; e poi ancora un prete oratore, un architetto ossessionato dalle altezze vertiginose, un poeta da quattro soldi, un mercante di parrucche, etc.

“La morte,” scrive Pavese, “è l’attimo decisivo, che dalla selva dei simboli personali ne ha staccato uno con violenza, e l’ha saldato, inchiodato per sempre all’anima”. Ecco cos’hanno in comune tutti questi personaggi, oltre al fatto di essere piemontesi. Sono stati vivi e forti, si sono arrabbiati, si sono commossi, hanno riso e pianto, amato e odiato, e adesso tutti quanti dormono, dormono, dormono sulla collina.