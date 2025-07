Alla Cavallerizza Reale, al via Crossroads: il festival lungo 18 mesi tra musica e arte che abita il cantiere

Un nuovo cammino artistico e culturale attraverserà la Cavallerizza Reale di Torino: parte il 23 luglio 2025 Crossroads, un festival continuo che animerà gli spazi in trasformazione del complesso monumentale con performance, installazioni e progetti site- specific.

Promosso da C2C Festival, Graphic Days® e Paratissima, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, si propone come un itinerario sperimentale lungo 18 mesi, che coinvolgerà 20 artisti, tra professionisti affermati e giovani talenti selezionati tramite open call.



La Cavallerizza Reale - i cui lavori di riqualifica sono partiti a febbraio e dovrebbero terminare nel 2026 (interventi della Fondazione San Paolo, ndr) - entra così nel vivo del suo processo di rigenerazione urbana e culturale. Residenze, interventi artistici e momenti pubblici accompagneranno la trasformazione del complesso, connettendo arte, musica, fotografia e design.

Un’alleanza multidisciplinare, che lavora per restituire alla città un luogo dall’alto valore simbolico, trasformandolo in uno spazio aperto, sostenibile e creativo.

La volontà condivisa è quella di rendere trasparente l’intero processo di riqualificazione, consentendo alla cittadinanza di vivere sin da ora gli spazi in trasformazione.

La serata inaugurale

L’inaugurazione del percorso sarà mercoledì 23 luglio alle ore 20, con una sonorizzazione site-specific a cura di C2C Festival nei Giardini Alti della Cavallerizza Reale

(ingresso da Viale I Maggio, angolo Viale Alessandro Luzio). Protagonista dell’evento è Kelman Duran, producer e artista visivo originario della Repubblica

Dominicana, noto per la sua ricerca sonora tra ritmi afro-caraibici, ambient e sperimentazione elettronica. Duran ha collaborato alla produzione dell’album Renaissance di Beyoncé, ottenendo una nomination ai Grammy Awards 2023. L’intervento darà il via al ciclo di sonorizzazione site specific ideato da C2C Festival per la Cavallerizza Reale, dove ogni contributo sarà frutto di una collaborazione inedita tra un interprete della scena avant-pop internazionale e due artisti torinesi. Per il primo appuntamento saranno coinvolti: Sara Berts, sound artist e compositrice, che lavora sull’incontro tra suono naturale e sintesi elettronica, creando ambienti immersivi e contemplativi, e Francesco Cavaliere, artista visivo, scrittore e musicista, noto per le sue narrazioni acustiche oniriche e il suo approccio

poetico all’ascolto.



Gli altri progetti

In autunno 2025, il progetto prosegue con le residenze della fotografa Giulia Parlato (a cura di Paratissima) e del visual designer Guido de Boer (a cura di Graphic Days®), che realizzeranno interventi artistici all’interno del perimetro del cantiere della Cavallerizza, frutto dell’analisi e interpretazione del contesto.



Le tappe successive si articoleranno tra primavera, estate e autunno 2026, portando CROSSROADS oltre la Cavallerizza, su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è creare nuove centralità culturali, favorire l’incontro con nuovi pubblici, e promuovere la sperimentazione tra le nuove generazioni.



Due open call previste per autunno 2025 e primavera 2026 selezioneranno giovani artisti under 30 nei campi della fotografia e del visual design.