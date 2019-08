“Il Capitano” Varenne ieri sera ha lasciato Vigone

Ieri sera alle 22 Varenne ha lasciato Vigone dopo 17 anni per andare all'Equicenter di Inverno e Monteleone (Pavia). “Il trasferimento è stato concordato verso quell’ora, perché il cavallo potesse viaggiare di notte e non trovare traffico” spiega Roberto Brischetto, titolare dell’Allevamento il Grifone dove ‘Il Capitano’ ha passato questi anni.

“Si chiude una pagina, ma il nostro lavoro ti porta ad andare avanti” commenta Roberto, mentre il figlio Jacopo è negli Stati Uniti per seguire una gara molto importante e trovare nuovi spunti e nuove idee. Ieri sera, comunque, sulla sua pagina Facebook ha voluto lasciare un toccante ricordo del ‘suo amico’: “Ciao Amico mio. Grazie per questi fantastici 17 anni vissuti al tuo fianco, un privilegio che mi porterò nel cuore per tutta la vita. Grazie per tutte le avventure che mi hai permesso di vivere, cose che mai avrei potuto fare senza di te. Grazie per le tante persone che mi hai fatto conoscere. Grazie per ogni istante in cui hai ascoltato i miei silenzi e mi hai consolato con i tuoi occhi. Grazie per tutte le volte che mi è bastato guardarti in paddock per sentirmi felice”. Poi un pensiero anche alla disputa che ha portato all’allontanamento del cavallo da Vigone: “Grazie per aver tolto la maschera a persone squallide che mi vanterò di non salutare, e che finiranno nell’oblio il giorno più lontano possibile in cui chiuderai gli occhi per sempre. Scusami se mi sento sollevato a pensare che non sarò presente quel giorno, quando arriverà, il più tardi possibile”. E chiude così: “Spero che siamo stati degni di averti vissuto per 17 anni, metà della mia vita ed un quarto di quella di papà. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore, sempre. Ciao Varenne, grazie di tutto”.