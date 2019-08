Broker forex: pro e contro di un mercato in crescita

Il mondo dei broker può vantare di appena un decennio di vita, durante i quali si è andato via via affermando come settore di investimenti di successo, accessibile a tutti. Tra le tante innovazioni messe in campo dai broker vi è la possibilità per chiunque di accedere al Mercato Forex.

Cos’è il Mercato Forex

Il Mercato Forex è il più grande mercato finanziario per liquidità e operatività giornaliera: si tratta della forma contemporanea del vecchio mercato del cambiavalute: attraverso il Forex Market si può fare trading su coppie di valute, in particolar modo sull’andamento dei tassi di cambio.

Attraverso i broker si può investire sul Forex Market e in particolare sul rialzo e ribasso dei tassi di cambio tra valute maggiori (ad esempio euro/dollaro americano) o valute minori (come dollaro americano/lira turca).

Il Mercato Forex odierno è uno dei settori finanziari più importanti nel quale investire non solo perché è caratterizzato da enorme liquidità, ma anche e soprattutto per l’influenza sugli altri mercati e sulla molteplicità di fattori da tenere a mente per fare previsioni accurate: il cambio dei tassi di cambio tra una coppia di valute si basa non soltanto sulle economie di ciascun paese presa a sé e in relazione tra loro, ma anche da cambiamenti climatici o da eventi politici.

Per tal motivo il Mercato Forex è accessibile a chi riesce a leggere sotto le righe degli eventi che quotidianamente avvengono nel mondo o a chi ha a disposizione segnali Forex affidabili. I segnali Forex sono previsioni fatti dai professionisti che analizzano gli andamenti di alcuni titoli. I segnali Forex sono uno dei grandi vantaggi dei migliori broker per investire sul Forex .

Come scegliere i migliori broker

Uno dei criteri migliori per selezionare i broker migliori che vi permettono di investire sul Forex Market è quello di accertarsi del fatto che essi siano certificati dalle autorità istituzionali: si tratta di una garanzia di affidabilità e di rispetto dei vostri diritti fondamentali, come di una garanzia sui vostri investimenti nello sfortunato caso in cui il broker dovesse fallire.

Tra le autorità competenti maggiori vi sono l’ESMA ( European Security and Markets Authority ), la CySec cipriota e la Consob italiana. La certificazione di uno di questi enti è sintomo di affidabilità e correttezza del broker.

Gli organi competenti, infatti, ogni anno varano delle regolamentazioni che i broker devono rispettare per poter essere riconosciuti: si tratta di limitazioni che vengono imposte per meglio salvaguardare il singolo investitore e il suo portafogli dal rischio di perdite.

In particolare, tra i maggiori accorgimenti varati dall’ESMA vi è il divieto di fare trading su opzioni binarie (ritenute troppo rischiose per l’utente, rendendo il trading online un’altra forma di scommessa più che ad un investimento finanziario), e quello di restringere la leva sulle operazioni, in modo da abbassare la percentuale di rischio delle perdite, fino ad allora dell’80%.

Trading online e rischio

I rischi legati al trading online sono ancora alti. L’80% degli investimenti, infatti, non riesce a riscontrare profitti ma, al contrario, si risolve in una perdita di denaro. Si tratta di una cifra elevata alla quale il mondo del trading online sta rispondendo attraverso una sempre migliore e più efficace regolamentazione, attraverso la messa a disposizione di materiale formativo e di segnali di mercato gratuiti sempre più affidabili.

Si tratta di un mondo in rapida evoluzione, ancora in completo divenire. Le potenzialità sono enormi e pari soltanto al numero di persone che ogni giorno si rivolgono ai broker per investire online, imparando a rapportarsi con i mercati finanziari e, attraverso qualche piccola incertezza iniziale, iniziare poi a guadagnare.