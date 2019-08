Bardonecchia, giovedì 8 agosto in alta montagna arriva Moby Dick

Dario Voltolini, citato da Baricco nel suo ultimo Barnum, dice: “Chiudi gli occhi, tocchi con un dito la pelle della balena, e vedi la balena tutta”. Questo è il proposito dello spettacolo. Il Moby Dick dell’Accademia dei Folli sfila via dal monstrum di Melville poche pagine e le riassembla in un corteo di voci: quella di Ismaele, da cui tutto ha origine; e poi Starbuck, la coscienza critica del Pequod; Stubb e Flask, i due ufficiali guasconi e sprezzanti del pericolo; naturalmente Achab, in bilico tra follia e lucida determinazione; e infine anche lei, la Balena, con il suo abissale biancore. Attraverso queste voci i Folli cercheranno di stabilire un contatto con Moby Dick, toccheranno la sua pelle con un dito per vedere la balena tutta.