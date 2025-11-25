 / Eventi

Eventi | 25 novembre 2025, 07:26

Al Torino Film Festival è il giorno di Juliette Binoche e a Vanessa Redgrave

Le due attrici premiate con la Stella della Mole

Al Torino Film Festival è il giorno di Juliette Binoche e a Vanessa Redgrave

Donne protagoniste oggi, martedì 25 novembre, al Torino Film Festival. E' infatti il giorno di Vanessa Redgrave e Juliette Binoche. Le due attrici verranno entrambe premiate con la Stella della Mole.

La Binoche ritirerà il premio in sala stampa, al Museo della Radio e della Tv di via Verdi, alle 13, per poi incontrare il pubblico di Torino alle 18 al Cinema Romano (sala 2) in occasione della presentazione del suo film "IN-I IN MOTION". La Redgrave sarà invece in via Verdi alle 12, per poi andare in sala alle 21.45 sempre al Romano in sala 2.

Cinema Massimo

SALA 1
17.15
UNTITLED HOME INVASION ROMANCE
(di Jason Biggs, CA/US, 2025, DCP, 85’)
Presentazione con Jason Biggs

SALA 3
19.15
HARPER
(di Jack Smight, US, 1966, DCP, 121’)
Presentazione con Laura Delli Colli. Intervento di Jacopo Rosatelli (Assessore Pari Opportunità) in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

SALA 3
22.30
MESSAGE IN A BOTTLE
(di Luis Mandoki, US, 1999, DCP, 126’)
Presentazione con Annalena Benini

Cinema Romano

SALA 1
15.00
CONCORSO CORTOMETRAGGI
Presentazione con Marco Santoro, Irene Marengo (prod), Roberto Coro (prod), Sepehr Nosrati, Walter Behrman (sceneg), William Pagè, Alex Beauséjour (prod) ̧ Alois Sandner Díaz, Elsa Broclain (co-sceneg), Victor Fleurant (sound designer), Ophélie Noury (editing consultant). A seguire Q&A

SALA 2
15.30
127 HOURS
(di Danny Boyle, GB/US/FR, 2010, DCP, 94’)
Presentazione con James Franco

SALA 2
18.00
IN-I IN MOTION
(di Juliette Binoche, FR, 2025, DCP, 127’)
Presentazione con Juliette Binoche. Prima della proiezione, consegna Premio Stella della Mole. A seguire Q&A

SALA 2
21.45
THE ESTATE
(di Carlo Gabriel Nero, GB, 2025, DCP, 113’)
Presentazione con Carlo Gabriel Nero, Vanessa Redgrave, Franco Nero, Jennifer Wiltsie (att). Prima della proiezione, consegna Premio Stella della Mole e consegna Premio Fondazione CRT, da parte di Giampiero Leo (FCRT), a Vanessa Redgrave.

Daniele Angi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium