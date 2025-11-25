Trofarello, due importanti eventi per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Venerdì 28 novembre l'Amministrazione comunale di Trofarello celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso due momenti molto importanti seppure molto diversi.

I due appuntamenti

Alle 16,30 la cittadinanza è invitata a rinnovare la firma della panchina rossa presso i giardini Morgari, per condividere insieme un momento di riflessione su una piaga che affligge ancora la nostra società in maniera drammatica e subdola. Alle 18,30 le ragazze e i ragazzi che frequentano la terza media e le scuole superiori sono invitati presso la sede degli alpini per partecipare ad un laboratorio teatrale, tenuto dall' insegnante Maria Parisi del Teatro dei Pari di Villastellone, che li inviterà a mettersi in gioco attraverso la drammatizzazione per sperimentare quanto le situazioni legate alla violenza possano essere molteplici e spesso sottili da comprendere.

L'augurio è che possano così scaturire un dialogo e un confronto costruttivi per sviscerare un tema complesso e delicato. Per chi lo desidera la serata potrà proseguire con un momento di convivialità in cui continuare a parlare e a seminare il cambiamento culturale che tanto auspichiamo.

I commenti politici

L’Assessore alle pari opportunità, Paola Bertelle, nel ricordare come la firma sulla panchina rossa rappresenti un momento importante e ormai consolidato per la comunità, invita tutti a partecipare a questo momento di riflessione e consapevolezza dei numeri delle vittime che sono ancora drammatici. "Questa piaga si contrasta con l'educazione e il buon esempio, a partire dai più piccoli: proprio in questa direzione nasce l’idea del doppio appuntamento pensato per i giovani, ai quali va insegnato il rispetto verso il prossimo, vero antidoto contro l’odio e la violenza. Spero di vedere tanti cittadini a questo appuntamento, perché l’impegno quotidiano è necessario per dire stop alla violenza".

Anche la Presidente del Consiglio Comunale Barbara Villa commenta questa importante giornata: "Abbiamo scelto di dare un taglio particolare alla seconda iniziativa di questa giornata perché siamo profondamente convinti che per scardinare i meccanismi alla base della violenza di genere sia indispensabile lavorare sui giovani, diffondendo la cultura del rispetto, della dignità dell' essere umano, spronando soprattutto le nuove generazioni a puntare in alto, a mirare alla felicità e ai sogni coraggiosi, rifuggendo la mediocrità e la violenza come strumento di dominio. Chi è felice è libero, non ha bisogno di soverchiare nessuno".