Fiera del Peperone: un occhio di riguardo dedicato ai più piccoli

Per i più piccoli e per le famiglie viene proposto Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini Unità d’Italia, con intrattenimento e animazione, in tutti gli orari della manifestazione, del villaggio indiano con animali della fattoria a cura dell’associazione Natural Farm e con il palco Pepper Magic Show che propone spettacoli ogni giorno alle ore 21 (e le domeniche anche alle ore 16) con teatro di figura, clownerie, magia, baby dance, bolle di sapone e letture animate, con ospiti tra gli altri il Campione Italiano di Magia Masters of Magic Niccolò Fontana il 31 agosto, i finalisti di Italia’s Got Talent 2013 Madame Zorà e Beppe Brondino il 6 settembre e l’IllusioMentalista da TuSiQueVales Fabio di Picche il 7 settembre.