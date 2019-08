Trovato morto il cercatore di funghi di 85 anni disperso nel Pinerolese

Tragedia, nella giornata di ieri, a Rorà, Comune che si trova in val Luserna, nel Pinerolese. E' stato infatti ritrovato senza vita il corpo di un uomo di cui si erano perse le tracce: un 85enne appassionato di passeggiate in cerca di funghi, che però non ha fatto ritorno a dunque ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e sanitari del 118. La triste scoperta è avvenuta alcune ore dopo, nella notte: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto dentro una cava della zona dopo essere inciampato o aver perso l'equilibrio.