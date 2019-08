Torino-Lione, le reazioni al voto del Senato. I no Tav: "Continueremo la nostra battaglia". Cirio: "Cala il sipario"

"Il Movimento Cinque Stelle avrebbe dovuto muoversi prima, quando era più forte, ma non l’ha fatto. Adesso per noi cambia poco, continueremo la nostra battaglia”. Guido Fissore, storico esponente del movimento No Tav, ha commenta così il voto del Senato che oggi ha bocciato la mozione dei Cinque Stelle contro la Torino-Lione. “La protesta continua - aggiunge Fissore - non penso sarà così semplice andare avanti con il cantiere, a meno che non decidano di militarizzare ancora di più il territorio”.

Sull’altro versante umore agrodolce per la madamin Si Tav Giovanna Giordano. “Speriamo che adesso partano i cantieri in Piemonte, molti valsusini non vedono l’ora di lavorare e togliere i tir dalle strade. Il voto di oggi non ha alcun valore, l’opera sarebbe comunque andata avanti, ci sono accordi internazionali. Quello che spiace è che la questione sia stata strumentalizzata dalle forze di governo con Salvini che purtroppo esce vincitore”.



Decisamente più soddisfatto Mino Giachino, fra i più attivi promotori delle ultime manifestazioni di piazza Si Tav. “Ho voluto essere al Senato per sentire da vicino il dibattito sull’opera più importante per il futuro non solo di Torino ma del Paese. Noi del movimento Si Tav abbiamo fatto salire il consenso degli italiani, molto disinformati, a favore della Tav sino al 70%, la soddisfazione e grande perché ora ripartiranno i lavori e il lavoro il primo bene cui dovrebbe lavorare la politica buona” Infine una stoccata agli avversari contrari alla Torino-LIone. “Ora mi piacerebbe mangiare una insalata col formaggio della Valle di Susa insieme a Plano, Perino e Durbiano come ho fatto alcune volte con un No Tav gradevole e dialogante come il mio amico Carlo Ravetto, che ricordo nelle preghiere”.