Parella, rifiuti ingombranti abbandonati in strada

Sulle strade di Parella tornano i rifiuti: nel giro di pochi giorni,

infatti, sono stati tre i ritrovamenti di materiale ingombrante, tra

cui un arredamento quasi completo in Via Crevacuore. Gli altri due

casi si sono registrati in Via Viverone all'angolo con Via Capelli

(tra gli oggetti abbandonati due pneumatici e un paio di sci) e in Via Nicomede Bianchi (una sedia girevole da ufficio). A documentare la situazione è stato il comitato Parella Sud-Ovest: “Abbiamo provveduto – fanno sapere – a segnalare ad Amiat tramite l'applicazione Junker: in base alla nostra esperienza gli interventi sono molto veloci, quasi sempre entro il giorno successivo”.



A preoccupare i cittadini è anche la situazione dell'area privata abbandonata davanti alla scuola dell'infanzia di Via Bellardi: “Abbiamo presentato – proseguono dal comitato - un esposto alla Polizia Municipale per lo stato di abbandono e degrado dell’area: ci hanno informato di aver provveduto a sanzionare la proprietà, la quale si è impegnata a pulire. Forse sarebbe il caso di "oscurare" la recinzione con i teli in modo da avere un impatto visivo minore”.