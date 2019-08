Spari in zona Parella: intervento dei corpi speciali dei Carabinieri in via Zumaglia

Momenti di panico in zona Parella. Intorno alle 17:00 sono stati esplosi tre colpi di pistola da un palazzo, durante un'operazione condotta da alcuni carabinieri in borghese.

Nonostante l'arrivo degli A.P.I, non vi è stato un intervento diretto dei reparti speciali, arrivati comunque immediatamente sul posto a titolo precauzionale: stando a una prima ricostruzione infatti, pare che il custode di una piscina abbia provato ad aggredire alcuni carabinieri in borghese, scambiandoli per ladri. I colpi di pistola inoltre, in un secondo momento sono risultati essere sparati da una pistola a salve. Non è chiaro, allo stato attuale, chi abbia effettivamente sparato.