Al campo nomadi spuntano baracche abusive e un "kit per le truffe agli anziani": deferiti sei nomadi [VIDEO]

Sei pregiudicati sono stati deferiti in stato di libertà dopo un controllo dei carabinieri di Leinì all’interno del campo nomadi di etnia “sinti” a Torrazza Piemonte.

I militari hanno accertato che nell'area erano stati realizzati 13 manufatti, adibiti ad abitazioni, magazzini e servizi igienici, senza alcuna autorizzazione urbanistica. Durante le perquisizioni, sono inoltre stati rinvenuti un ciclomotore provento di furto in Provincia di Milano nel 2013, un classico “kit delle truffe agli anziani”, ovvero otto targhe di autovetture contraffatte e loghi della “Regione Piemonte” e della “Smat” da applicare alle vetture cosiddette “pulite”, oltre a 24 munizioni cal. 7.65 e 2 munizioni cal 22.

Inoltre, in un terreno agricolo adiacente al campo nomadi, era stata realizzata una discarica abusiva di 200 metri quadrati composta da rifiuti pericolosi e 23 fusti di sostanza oleosa, che ha costretto i militari a coinvolgere i tecnici di Arpa Piemonte per i campionamenti e la messa in sicurezza dell’area.

I corpi di reato e la discarica sono stati sottoposti a sequestro penale.