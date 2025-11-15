Tenta di rubare in appartamento e viene colta in flagrante

Ha provato a introdursi in una casa di via delle Aie di None per rubare, ma il proprietario se n'è accorto e ha chiamato il 112. La giovane, una 26enne di Bruino, vedendosi scoperta, ha tentato la fuga. Ma i carabinieri di Vigone sono riusciti a rintracciarla poco lontano e arrestarla. Il fatto è successo domenica 9 verso le 17,30. La donna è stata messa ai domiciliari e processata per direttissima.