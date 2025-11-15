 / Cronaca

Incidente frontale a Bricherasio: 4 feriti

Lo scontro nella notte. Fortunatamente nessuno è grave

Provinciale 161 bloccata stanotte a Bricherasio, verso mezzanotte un quarto, per un incidente frontale che ha coinvolto tre auto. Sulle cause dell’invasione di corsia da parte di uno dei mezzi indagano i carabinieri, che sono intervenuti per prestare soccorso, regolare il traffico e rilevare l’incidente per ricostruire l’esatta dinamica. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e il 118. Il bilancio è di 4 feriti, fortunatamente non gravi, accompagnati all’ospedale di Pinerolo. Dai controlli eseguiti dagli uomini dell’Arma, uno dei guidatori è risultato positivo all’alcoltest.

Marco Bertello

