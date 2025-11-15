Tentate spaccate e furto d'auto: sei arresti in meno di un'ora tra Barriera, Madonna di Campagna, Rebaudengo e Cenisia



Quattro persone arrestate dalla Polizia di Stato per tentato furto all'interno di negozi, mentre altre due persone sono state tratte in arresto per furto su autovettura.

Gli arresti sono stati effettuati in quattro interventi, avvenuti nella stessa notte in meno di un’ora nei quartieri Barriera Milano, Madonna di Campagna, Borgo Rebaudengo e Cenisia.

Le spaccate

Alle 3.45 della notte quando una volante è intervenuta in piazza Rebaudengo per la segnalazione di un furto in un negozio di elettronica. Il richiedente, guardando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, aveva notato la presenza di tre persone all’interno dell’esercizio commerciale. All’arrivo degli agenti una delle tre, un italiano di 29 anni, è stato fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso. I poliziotti hanno poi scoperto che il locale era stato messo a soqquadro e che le grate del bagno erano state tagliate ed il vetro infranto.

Solo cinque minuti dopo, un altro equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in via Stradella per un’intrusione in un ristorante. Sul posto, gli agenti hanno trovato un 33enne italiano accanto ad una finestra forzata. Un secondo soggetto, di 34 anni, è stato trovato nascosto nello scantinato del ristorante. Dagli accertamenti è poi emerso che quest’ultimo era anche evaso dagli arresti domiciliari. Entrambi sono stati tratti in arresto per tentato furto; l’uomo nascosto nello scantinato anche per evasione.

Intorno alle 4, nel quartiere Cenisia, invece un trentasettenne cittadino rumeno è stato fermato per essersi introdotto in un negozio di via Frejus dal quale si era allontanato in sella a una bicicletta. I poliziotti hanno trovato la saracinesca divelta, la vetrata infranta ed un blocco di cemento all’interno dell’esercizio, presumibilmente usato per fare ingresso nel locale. L’uomo è stato segnalato in corso Rosselli dove nella fuga aveva abbandonato uno zainetto con dentro telefoni, computer e tablet. Il 37enne è stato quindi fermato e arrestato poco dopo per furto aggravato. Lo zaino, che conteneva prodotti per un valore superiore ai 7000 euro, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il furto d'auto

Prima ancora di questi tre interventi, poco dopo le tre, in corso Vercelli due cittadini marocchini di 37 e 20 anni erano stati arrestati dopo aver infranto un vetro di un’auto parcheggiata. Sul posto gli agenti hanno trovato un altro veicolo con il finestrino rotto. Dopo l’arresto per tentato furto in concorso, da accertamenti era emerso che il trentasettenne era gravato da una custodia cautelare in carcere e il ventenne da un ordine di carcerazione.