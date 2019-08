Trasportano in auto 100 grammi di marijuana: arrestati due trentenni

Due amici trentenni sono stati sorpresi a trasportare in auto circa 100 grammi di marijuana. A destare l'attenzione degli agenti della Squadra Volanti, che stavano presidiando corso Maroncelli, è stato proprio l'atteggiamento dei due. Alla vista della pattuglia, infatti, l'auto dei due giovani ha accelerato improvvisamente, ma la polizia è comunque riuscita a fermarla poco lontano.

I poliziotti hanno subito notato che i due, italiani entrambi, erano molto nervosi. Il che ha spinto gli agenti ad effettuare un controllo approfondito: è così emerso che, sotto uno dei sedili, era stato nascosto un involucro in cellophane contenente 100 grammi di marijuana.

A casa di uno dei due giovani è stato successivamente rinvenuto del materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente, come bilancini di precisione e rotoli di cellophane. Per i due amici sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.