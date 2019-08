Cinghiali, Uncem sta con Coldiretti: "Danno per l'agricoltura e pericolo sulle strade"

Troppi, in continua crescita, danni per l'agricoltura. Troppi incidenti sulle strade. Uncem sta con Coldiretti e con le altre associazioni di categoria: "I cinghiali sono troppi".

"Una emergenza seria in Piemonte e non solo. Bene hanno fatto gli Assessori regionali alla Montagna Carosso e all'Agricoltura Protopapa a incontrare già nelle scorse settimane gli agricoltori e ad annunciare opportuni interventi. Servono risorse e precise strategie. L'incidente mortale sulla tangenziale di Alba è solo l'ultimo. Ma non sarà purtroppo l'ultimo. L'elenco è destinato ad allungarsi".

Per questo, secondo Uncem, "occorre limitare la proliferazione in accordo con gli Ambiti territoriali di caccia, i comparti e le associazioni dei cacciatori. Uscire dalla contrapposizione tra animalisti e cacciatori è decisivo. A questo devono puntare le Istituzioni, in primis Regione. Per troppo tempo, nel cercare di risolvere il problema, le due parti si sono arroccate su posizioni opposte. Pensare a esche alimentari con sterilizzanti all'interno è un fronte di ricerca applicata attuale già sperimentato".



"C'è poi un modo alternativo per tenere sotto controllo il numero di cinghiali, il cui incremento annuo arriva al 200 per cento con una popolazione talmente in espansione da sconfinare ormai in città. L'esempio virtuoso arriva dalla Val d'Ossola. Al lavoro c'è un team di ricercatori dell'Università della Svizzera italiana di Lugano e dallo Studio AlpVet. C'è un comprensorio alpino (l'Ossola Nord, 72 mila ettari) dove la caccia in battuta è vietata. Ma i cinghiali ci sono. E creano danni alle colture. Con un lavoro coordinato tra agricoltori, guardie provinciali e cacciatori, promosso fin dal 1996 dal tecnico faunistico Luca Rotelli, si sono ottenuti risultati straordinari di contenimento della specie, senza stragi indiscriminate di animali. Lo strumento è stata la caccia di selezione".

"È un tipo di attività venatoria del tutto diversa da quella che prevede la battuta. Si pratica in solitaria o insieme con un accompagnatore, senza cani e prevede il prelievo solo di capi con caratteristiche precise per sesso, età, eventuali problemi di salute, scelti sulla base di censimenti e piani faunistici. È lo stesso tipo di caccia che si pratica per il capriolo, il cervo e il camoscio. E per la quale i cacciatori devono seguire corsi con severi esami finali. A quel punto saranno in grado di individuare tutte le caratteristiche dell’animale prima di sparare. Si spara quando l'animale è fermo, a distanze anche notevoli, con un colpo solo e dopo aver osservato l'animale attraverso ottiche di precisione".

"Il rischio incidenti è, praticamente, zero. In Val d'Ossola il metodo ha portato alla creazione di una rete capillare di cacciatori volontari che hanno cominciato a collaborare con le forze di polizia per ridurre il numero di cinghiali e i loro danni".