Apertura straordinaria delle piscine Franzoj e Colletta a Ferragosto

Due ottime possibilità per chi trascorrerà l'imminente Ferragosto a Torino: le piscine Franzoj (Circoscrizione 4) e Colletta (Circoscrizione 7) saranno infatti aperte garantendo, oltre al normale utilizzo delle vasche esterne, anche alcune attività sportive e ricreative a cura dell'Unione Sportiva Acli.

L'impianto Franzoj, ubicato in Strada Antica di Collegno 211, sarà regolarmente aperto dalle 10.30 alle 18.30; le attività aggiuntive (comprese nel biglietto d'ingresso) saranno risveglio muscolare, animazione per bambini e acquagym. A partire dalle 17.30, l'associazione culturale Dec-Cult offrirà a tutti i presenti un buffet.

Orario prolungato, invece, per quanto riguarda la piscina Colletta (Via Ernesto Regazzoni 5/7): cancelli aperti dalle 11 alle 20 con animazione per bambini, caccia al tesoro, calcio a 5 e acquagym; dalle 17 sarà possibile degustare un aperitivo a bordo vasca con tanto di cocktail bar.